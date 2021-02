Rapero Pablo Hasél fue detenido y España estalló en protestas

Pedro Jiménez, redactor jefe de la Cadena Ser, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre las protestas que avanzan en España tras la captura de Pablo Hasél.

"Se pide la libertad de Pablo Hasél en el país, de quien se considera que está en prisión por libertad de expresión. En 2015 tiene prisión de 2 años, pero no lo cumplió por no superar el tiempo de 2 años y ser la primera condena. Tiene 2 causas pendientes por las que ha sido condenado por agredir, incluso a un cámara de TV catalana. Si pedía el indulto, la condena era suspendida hasta que se daba la respuesta, pero no lo hizo", contó.

Adicionalmente, mencionó que hay que regular este delito en el estado, pues ha generado controversias en el país europeo.

"La justicia en España entiende que las canciones de sus canciones desbordan el derecho a la libertad de expresión. Justifican el terrorismo. Lo que si está aceptado es que hay que regular el delito de injuria al estado y enaltecimiento al terrorismo. Hay casos que chocan frontalmente con el resto de democracias", dijo.

Finalmente, agregó que se le está dando fama a personas que no lo eran: "No se le conocía por sus canciones, era activista. En las últimas semanas crecieron sus canciones, pero no se conocía mucho. La justicia convierte en famosos a personas que no tienen trascendencia en la sociedad española".