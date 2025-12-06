Más de 150 artistas fueron show central en encendido del alumbrado navideño en Cartagena

En una noche llena de magia y celebración, los niños y familias cartageneras enteras disfrutaron de una puesta en escena de alto nivel a cargo de de la Alcaldía de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

La noche se iluminó con el conteo regresivo que dio paso encendido de luces navideñas en la Plaza de la Aduana. El espectáculo, que reunió a más de 150 artistas tuvo como uno de sus momentos centrales la presentación oficial del primer Coro Distrital de la ciudad, conformado por más de 100 estudiantes del Sistema de Formación Artística y Cultural (SIFAC), una agrupación con proyección de convertirse en referente cultural.

Bajo la dirección escénica de Edgar Avilán y la dirección artística y coreográfica de Dixon Pérez González, el show navideño de 12 minutos combinó música, danza y efectos visuales para crear un momento emotivo y conmovedor que arrancó aplausos y sonrisas entre los cientos de cartageneros y visitantes que abarrotaron la plaza.

Los coristas, vestidos con togas y gorros navideños, interpretaron un repertorio especial acompañados por destacados docentes del SIFAC como Eder Barros en percusión, Armando Salazar en bajo, Cristian Fonseca en guitarra, Jamer Corcho en trompeta, y los violinistas Héctor Iriarte y Andrea Hiraldo.

“Este es el resultado de un trabajo dedicado y colectivo, una muestra del talento que florece en nuestros barrios y corregimientos. Ver a más de cien jóvenes cantando con tanta pasión en un escenario como la Plaza de la Aduana nos llena de orgullo y reafirma que la cultura es un puente para la transformación social”, afirmó Lucy Espinosa, directora del IPCC.

El espectáculo también contó con la participación de la Banda de la Institución Educativa Madre Gabriela, estudiantes del Ambientalista, el Coro Agnus Singer dirigido por Juan Carlos Arnedo, el Conjunto Folclórico Nacional Ekobios a cargo de Dixon Pérez González, y la reina de Independencia 2025, Faylin Rodríguez, quienes enriquecieron la puesta en escena.

El alcalde Dumek Turbay destacó la importancia de estos espacios para la ciudad: “Cartagena se viste de luces, pero sobre todo se viste de talento y comunidad. Este show inaugura la navidad y consolida el trabajo que desde el IPCC y el SIFAC se viene haciendo para formar artistas y llevar cultura a cada rincón de nuestra ciudad”.

Además del show central en la Plaza de la Aduana, la Supernavidad en Cartagena se encendió de manera simultánea a lo largo y ancho de la ciudad por medio de un despliegue coordinado por las distintas dependencias del Distrito. Las familias cartageneras se agolparon en los distintos puntos de la ciudad distribuidos de la siguiente manera en las tres localidades: Plaza de Santo Domingo, Plaza de San Diego, Plaza Fernández Madrid, Plaza de la Trinidad, Parque Espíritu del Manglar, Vía Perimetral, Blas de Lezo, Parque Flanagan, Parque Lineal de Crespo, Las Tenazas, Manga, Muelle de la Bodeguita, San Francisco, Villa Rosita, Castillogrande, Bruselas, Bayunca, El Pozón y Bicentenario.