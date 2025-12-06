En el Corredor de Carga motociclista perdió la vida por accidente de tránsito

Un hombre resultó muerto tras caer en la motocicleta donde se movilizaba por el corredor de carga, cerca al conjunto residencial El Refugio.

Versiones conocidas por Caracol Radio indicaron que el hoy difunto, cuya identidad no fue confirmada, se desplazaba en el vehículo liviano y por una presunta mala maniobra, terminó siendo arrollado por un tractocamión que pasaba por el lugar en sentido Av. Crisanto Luque- Manga.

Su muerte se produjo de manera instantánea, ante la mirada de decenas de curiosos que pasaban por el lugar y frenaron el tráfico por varios minutos. Unidades del DATT realizaron la inspección técnica al cadáver, que momentos después, quedó a disposición de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla.