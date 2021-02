En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio Pamela Lorduy es la mujer a la que su ex pareja la lanzó del piso 9 de un edificio y ahora el hombre está en libertad, ella habló sobre el caso.

"Exactamente cómo fue la caída no lo sé, como fue tan traumático mi cerebro borró la caída", contó

Pamela contó en entrevista que estaba teniendo una discusión con su ex pareja sentimental, luego los vecinos del tercer piso escucharon un golpe seco y la vieron en el suelo.

"Sobreviví porque durante la caída me agarré de una malla del balcón y la reventé y seguí callendo. Un tronco se me enterró en la pierna y eso ayudó a amortiguar el golpe", dijo

La caida le dejó fracturas en tibia, peroné, costillas, vertebras, columna, estallido de pelvis y se le inundaron los pulmones.

"La recuperación fue muy complicada, estuve un mes en UCI. Me tocó volver aprender a caminar", dijo.

Sin embargo, el hombre, por vencimiento de términos, quedó en libertad aunque sigue vinculado con el proceso

"Temo por mi vida y por la de mi familia. Él me hizo unas amenazas bastante feas. Ahora estoy desprotegida. Yo no creo en ningún tipo de compromiso que él hizo con el juez de que no me iba a volver a buscar", aseguró

Pamela contó que el hombre le hizo varias amenazas: "El me dijo: me provoca quemar tu casa con toda tu familia, pero no lo hago porque te quiero mucho."

"El Estado está esperando que él me termine de matar para hacer algo. Tengo dolor crónico, tomo medicamentos todos los días"

Finalmente dijo: "Ojalá que esto sirva para que la justicia sea empática con las personas que sufrimos violencia de género".