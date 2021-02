“Mi expareja me maltrataba”: Mujer amenazada de muerte con grafitis

Las autoridades tienen la lupa puesta sobre el caso de una mujer de 27 años, amenazada por su expareja Jesús Berdugo, señalado de pintar en dos puntos de la ciudad, un mensaje que dice “Sady Zulbarán te veo muerta”.

La mujer, que interpondrá una denuncia penal contra el responsable, explicó que uno de los grafitis fue pintado en el norte de Barranquilla, mientras que el otro está muy cerca de su vivienda en el barrio San Roque.

En diálogo con Caracol Radio, la víctima de las amenazas señaló a su expareja sentimental, a quien calificó como un agresor.

“Esa amenaza la hace mi exmarido que quiere como asesinarme, ya yo tengo hace más de un año que no estoy con esta persona. En ocasiones me pegaba y me maltratada. El además consume (estupefacientes)”, dijo la mujer a este medio.

Agregó que tuvo una relación con el individuo durante seis años, de cuya unión nació una niña que hoy cuenta con 4 años.

Secretaría de la Mujer atendió el caso

La Secretaría de la Mujer de Barranquilla explicó que ya se atendió el caso y se interpondrá una denuncia contra esta persona por las amenazas en contra de la mujer.

Así mismo, Helda Marino, en cabeza de esta dependencia, indicó que se le invitó a la mujer a estar en la Casa Refugio, pero se negó.

A la mujer se le dio medida de protección en que la policía hará rondas en su vivienda para velar por su seguridad.