Rafael Correa: Todo dice que venceremos en segunda vuelta

En diálogo con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, habló sobre las elecciones presidenciales en el vecino país.

Para el expresidente de Ecuador, los resultados son claros y "contundentes". "Somos el partido político más fuerte, el partido de la Revolución Ciudadana”, aseguró.

Correa dijo que todas la simulaciones que se hacen para segunda vuelta aseguran que le darán la victoria.

Ante los recientes ataques políticos entre los candidatos, el expresidente aseguró que de ninguna manera se puede gobernar bajo el odio.

"Que pena que se dejen llevar por el odio. Para construir un país se necesita amor y pasión por ese país, no odio", dijo.

Lea también Ecuador vota entre la derecha unida y la izquierda dividida

Regularización de venezolanos

Con respecto a la decisión de regularizar venezolanos en el territorio colombiano, Correa aseguró que es una buena decisión: "Ojalá los traten de la misma manera en que nosotros tratamos a lo migrantes colombianos, con solidaridad", señaló.

Aseguró que lo que le preocupa de Colombia es la violencia: "Me preocupa la violencia, la centenas de muertos, pero no soy demagogo, no tengo elementos suficientes para juzgar".

Denuncias en su contra

Frente a las denuncias que tiene, Correa dijo: "Nada está dicho, no acepto esa presión de ponerle cara a la justicia. Es una persecusión política. Estamos dando la cara, es la prensa que no informa".

Lea también Ecuador solicita a Interpol el arresto del expresidente Rafael Correa

Finalizó asegurando que seguirá luchando por Ecuador para salir del del subdesarrollo.