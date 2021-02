Cirujanos plásticos no han podido atender a sus pacientes

Ernesto Barbosa, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre los problemas que han tenido con sus pacientes por órdenes de los diferentes mandatarios.

"No solo cirujanos plásticos tenemos problemas, sino cirugía 'libre'. No hemos podido abrir desde hace 6 meses, la cirugía ambulatoria ha sido cerrada en los últimos meses, por lo que los pacientes no pueden ser tratados. La salud no solo es ausencia de enfermedad, sino bienestar físico y psicológico de una persona. La cirugía estética ayuda a este bienestar", explicó.

Por la alerta roja hospitalaria en Bogotá y temas de COVID-19, no se han habilitado, por ahora, las cirugías que no sean vitales.

"Cuando usted no diagnostica un cáncer temprano es mucho más complicado, una rodilla igual, una prótesis es lo mismo. No podemos hacer endoscopias ni nada por no ser vital. Les hemos mostrado estudios clínicos y a la Secretería de Salud no le importó las cifras y estudios", mencionó.

Por otro lado, el especialista mencionó que los pacientes no han tenido problema con ir a los consultorios.

"En consultorios hay muchos pacientes que quisieran operarse. Cada uno de los cirujanos plásticos tienen cantidad de pacientes represados en tratamientos y no se ha podido por procedimiento. Esperamos que con el levantamiento de la alerta roja la secretaría se manifieste y abran las cirugías ambulatorias", dijo.