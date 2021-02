Lo más importante en Colombia es parar este desangre: Alfonso Gómez Méndez

En 6 Am Hoy por Hoy el ex fiscal, ex procurador y ex ministro de justicia, Alfonso Gómez Méndez habló sobre la unificación de las cifras de líderes sociales asesinados en el país.

Ha generado gran rechazo, por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos, la decisión de unificar las cifras de los líderes sociales asesinados en el país.

Frente al tema Alfonso Gómez aseguró que: "Uno de los grandes problemas de Colombia es que no se tienen la cifras claras".

Gómez aseguró que: "Si esa unificación es necesaria para los grandes males que tiene Colombia, me parece bien"

Aseguró que lo que tiene que hacer el gobierno es actuar de la forma correcta frente al tema que ha generado cientos de críticas.

"Me parecería terrible tratar de minimizar el fénomeno que vive Colombia": dijo.

Según Gómez: "Lo más importante en Colombia es parar este desangre y que el estado colombiano recupere el manejo del territorio", finalizó