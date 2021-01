¿Cuáles son los problemas y riesgos del dióxido de cloro? Experto responde

Carlos Alvarez, infectólogo y epidemiólogo coordinador nacional de estudios COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la polémica que tuvo Natalia París sobre la recomendación de usar dióxido de cloro para no tener, supuestamente, COVID-19.

"El dióxido de cloro produce daño, debemos cuidar nuestro cuerpo. El riesgo es alto y el beneficio es poco o nada. No es un medicamento, puede ir de molestias instestinales, como a dolencias medicas más complejas como problemas cardiacos", explicó.

Adicional a esto, el experto mencionó que puede ser una estrategia comercial para vender estos productos, que en ocasiones pueden ser costosos.

"No solo es dióxido de cloro, sino otras estrategias comerciales. Recomiendan sustancias sin ningún fundamento científico. Las células son sensibles a estos fuertes químicos. Sirve como desinfectante, no como medicamento. La gente confía y no son ni baratos, terminan con un negocio de estafa", contó.

Finalmente, mencionó que estuvo en los estudios de la vacuna de Moderna contra el coronavirus y que tiene una gran eficacia: "Solo 2 de cada millón de personas pueden tener alergias según últimos estudios".