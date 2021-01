Natalia París tendrá que dejar de promocionar el dióxido de cloro

La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a la modelo y DJ Natalia París Gaviria, cesar de manera inmediata la promoción del producto dióxido de cloro y retirar los comentarios en los que invitaba a las personas a consumir este producto para prevenir el contagio del COVID-19.

También le pidió que entregue la información del laboratorio que elabora el “dióxido de cloro” que promociona en sus redes sociales, indique si el producto recomendado cuenta con registro sanitario y remita copia del mismo, y para que allegue los documentos técnicos y/o científicos que soportan los beneficios atribuidos al producto referido en sus comentarios.

La Superintendencia de Industria comprobó con el Invima que no existen ensayos clínicos en los que se haya evaluado o aprobado el uso del dióxido de cloro como posible tratamiento para la COVID 19 e indicó que este producto no corresponde a un medicamento y que no existen registros sanitarios otorgados que avalen su comercialización en Colombia.

En caso de no cesar con la publicidad de este producto Natalia París podría ser multada con al menos 2 mil salarios mínimos.