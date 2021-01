“El discurso de Joe no es que haya sido la maravilla”: 'Pachito Santos'

‘Pachito’ Santos de La Luciérnaga habló de su presencia en la posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos y criticó que no haya dicho que el país es su principal aliado en la lucha contra las drogas, que no vendrá pronto para ponerle un collar de arepas y un carriel paisa, que no dijera qué pensaba de Shakira y Carlos Vives, que no saludara al expresidente Uribe y que no dijera que el régimen de Maduro tiene las horas contadas