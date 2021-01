“Firmé por seis meses, pero Santa Fe tiene primera opción de compra"

En conversación con El VBar Caracol, Jeison Palacios, jugador de Santa Fe, habló sobre su continuidad en el club bogotano y confirmó que en seis meses los ‘Leones’ tienen la primera opción para comprar su pase.

“Firmamos para volver a pelear la final, Santa Fe tiene la opción de compra, todo depende de Santa Fe. Si sale algo para el exterior sería muy bueno para uno como jugador, pero Santa Fe tiene la primera opción”, comentó.

Además, resaltó que la intención de su permanencia con Santa Fe es que se vuelva a pelear por el título, como en la Liga Colombiana 2020.

“Hicimos buen torneo, dimos papaya para no poder haber ganado la final, pero ahora tenemos una bonita oportunidad para volver a pelear finales”, dijo.

Además, destacó el inicio de la Liga de Santa Fe contra Atlético el pasado fin de semana, pese a que cayó derrotado en el Atanasio Girardot por 2-0.

“Estoy contento por el trabajo que hizo Santa Fe en Medellín, merecimos haber ganado, pero esto no es de merecimientos (...) El profe Harold desde que me trajo ha confiado en mí, él estaba esperando la solución de mi caso, ya la concretamos y ahora me ha manifestado su intención de que yo siga en el equipo”, comentó.

Finalmente, destacó la importancia de que Santa Fe se cuide en materia de recibir goles, sobre todo porque en los últimos partidos jugados como visitante ha recibido cinco anotaciones.

“Tenemos que mejorar para que no nos marquen muchos goles, en la última final nos hicieron tres de visitante y ahora en Medellín dos. Antes éramos uno de los equipos que menos nos hacían goles”, manifestó.