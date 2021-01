El Club de Golf San Andrés cumple 75 años

El Club de Golf San Andrés fue fundado en las oficinas de la Socony Vacuum Oil Company, por William McCarthy, Roberto Urdaneta Abelaéx, Carglos G. Escobar, J. K. Hunfendick, Kenelm Paris y A.C. Campbell.

Una de sus más grandes insignias es el campo de golf, cuyo diseño fue inspirado en The Old Course St Andrews. Se encuentra ubicado en la sabana occidental de Bogotá, en el Municipio de Funza.

El club ha logrado destacarse a lo largo de una larga trayectoria y, como celebración de sus 75 años, se hizo una transformación total a las instalaciones. Hay nuevos espacios con novedades estructurales y servicios orientados a la familia.