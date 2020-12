El Pulso del Fútbol, 28 de diciembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la final de vuelta de la liga colombiana entre Santa Fe y América, además de destacar las virtudes de un nuevo campeonato para el elenco escarlata. César dijo: “América fue el campeón y es un premio al esfuerzo y a saber superar las dificultades. Venció al equipo más regular del año, Independiente Santa Fe, que al final no pudo mostrar su superioridad”. Sobre el tema Óscar agregó: “Quedó campeón América y considero que su estrella numero 15, fue más que merecida. Santa Fe luchó y murió con las botas puestas, pero le pesó demasiado la derrota 3-0 que sufrió en el Pascual Guerrero”.

Otro de los temas tuvo que ver con el árbitro del partido Wilmar Roldán, su actuación y la jugada polémica del segundo gol de Independiente Santa Fe. César manifestó: “Me parece que el árbitro Wilmar Roldán pitó bien y en la jugada del segundo gol de Santa Fe, el defensa del América alcanza a levantar la cabeza para ver cuando Sambueza remata”. Por su parte Óscar complementó: “No tengo ninguna duda de que el arbitro y el VAR actuaron bien. No tuvieron muchas jugadas en las que intervinieron y su trabajo fue eficiente”.

