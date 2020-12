El Pulso del Fútbol, 18 de diciembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido de Junior frente a Coquimbo Unido y la jugada de mano que no se pitó a favor del equipo barranquillero. César dijo: “Oímos el audio del VAR y el arbitro dice que el jugador no hizo movimiento adicional, pero no se puede decir que no hay movimiento adicional cuando la mano está levantada, eso no es un movimiento natural”. Sobre el tema Óscar agregó: “Los viejitos de la Internatioal Board le están sacando el cuerpo al problema de las manos y lo van a estudiar el próximo año, porque saben que hicieron las cosas mal y que no hay claridad entre los árbitros y el VAR”.

Otro de los temas tuvo que ver con la decisión que se tomó en la asamblea de la Dimayor, en la cual anunciaron que no habrá VAR en la próxima temporada del balompié colombiano. César manifestó: “No es una buena noticia que no haya VAR el próximo año en la liga, es un retroceso. Se sabe que fue por costo, pero es como decir que no se puede utilizar carro porque atropella a mucha gente y que hay que volver a las épocas de carretas”. Por su parte Óscar complementó: “El VAR ha tenido altas y bajas, pero sí es un retroceso quitarlo. No me gusta que digan que es por dinero, porque el día de mañana dirán que no se puede jugar, pues no hay plata para comprar balones”.

