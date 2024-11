Polémica en Once Caldas: Roger Torres desata críticas por gesto al cobrar penal

América de Cali cerró la fase regular de la Liga colombiana con una contundente victoria 3-0 sobre Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero. Con este resultado, el conjunto escarlata aseguró el ‘punto invisible’ de cara a los cuadrangulares semifinales, consolidándose como uno de los favoritos al título. A pesar de la derrota, el equipo de Manizales también avanzó a la siguiente fase, pero el encuentro no estuvo exento de controversia.

Por otro lado, el encuentro contó con una jugada muy comentada del partido, ocurrió cuando Once Caldas tuvo la oportunidad de empatar el marcador desde el punto penal. Roger Torres fue el encargado de ejecutar el cobro, pero su actuación desató críticas. Mientras se preparaba para patear, Torres realizó un gesto con la cabeza que muchos interpretaron como una señal al arquero del América, Jorge Soto, sobre la dirección del disparo. Soto logró detener el balón, dejando al equipo visitante sin opciones de igualar y manteniendo su arco invicto.

La acción de Torres generó una ola de comentarios en redes sociales, especialmente en la plataforma ‘X’, donde algunos usuarios la calificaron como sospechosa e irrespetuosa hacia el club. Varios pidieron a la Dimayor y al Once Caldas una investigación sobre el incidente, lo que ha puesto el foco sobre el mediocampista en un momento clave de la temporada.

De cara a los cuadrangulares, Once Caldas enfrentará un difícil Grupo B junto a América de Cali, Junior y Deportes Tolima. El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera deberá mostrar su mejor versión para avanzar en el torneo y mantener viva la posibilidad de clasificarse a competencias internacionales en 2025.

Declaraciones de Torres

Tras el partido, el jugador del Once Caldas habló con el medio La Patria, ahí el mediocampista comentó lo sucedido y el cómo se sintió tras fallar su penal y las críticas que se generaron.

“Siempre trato de relajarme lo más posible, si tú buscas penales míos en Youtube, ves que siempre hago lo mismo; es algo que trabajé hace mucho tiempo con psicólogo. Cierro los ojos, me relajo, pienso en un momento agradable de mi carrera y cobro”, comentó.

Sobre el gesto con su boca, el jugador dijo lo siguiente: “Es mi rutina, siempre lo hago. No, yo no bromee con nadie. Estaba serio, obviamente era un penal difícil por lo que me ha tocado vivir, pero era todo o nada, yo así lo asumí”.

Por lo sucedido, Torres confesó sentirse bastante afectado: “Soy el más afectado con esto. Ustedes saben lo duro que me ha tocado acá y yo vengo empujando. Dije, este es el momento de meterme del todo y lastimosamente lo erré. Siempre que he entrado he dado lo mejor, el equipo se ve mejor en el juego, pero me tocó vivir esta”.