Ovelar: Me llamaron otros clubes, pero quiero terminar bien con Once Caldas

En diálogo con El VBar Caracol, Roberto Ovelar, jugador del Once Caldas, confirmó que dos clubes colombianos han estado pretendiéndolo en los últimos días, pero confesó que no se ha comprometido con ninguno porque quiere salir bien del equipo de Manizales.

"Acá todo está muy frío. Tengo ofertas de Perú, pero no quiero decirles aún que sí porque tengo contrato acá en Once Caldas. Me llamaron dos clubes de Colombia, pero quiero terminar bien con Once Caldas”, comentó.

El delantero aseguró que antes de sentarse a negociar con algún equipo, prefiere terminar bien su relación con Once Caldas, club en el que quisiera quedarse, pero no ve movimiento desde las directivas.

“Ya la otra semana voy a resolver ese tema. A estas alturas todos los clubes están buscando contratar jugadores, sin embargo acá no hubo ese acercamiento. El presidente hace meses me dijo que sí, pero después se enfrió todo”, aseguró.