Banguero: “Sentí la necesidad de quedarme en Millos, era lo que quería"

Felipe Banguero, lateral izquierdo de Millonarios, habló en El VBar Caracol sobre su continuidad en el club bogotano luego de acordar su renovación por un año más.

“Se han venido adelantando conversaciones, llegamos a un acuerdo las dos partes y estoy contento por eso”, explicó.

El espaldarazo del profesor Alberto Gamero fue una de las razones por las que Banguero quería continuar en Millonarios en 2021, según contó.

"El profe me dijo que me quería tener en el equipo y ser parte del proyecto. Fue el 90% del acuerdo, eso me motivó", manifestó.

Las lesiones de Banguero durante este año le impidieron dar su mejor nivel en el equipo al que llegó en 2017 y levantó el título de la Liga colombiana contra Santa Fe en el Torneo Finalización de ese año, algo que el lateral no discute.

“Estoy muy feliz porque era lo que yo quería, sentí la necesidad de continuar, era lo que quería, espero que la próxima temporada sea mucho mejor. Ahorita lo único que quiero es terminar con ritmo así puedo tener unos minutos en la Liguilla y prepararnos para el próximo año”, dijo.