Mi Banda Sonora con Mauricio Silva

Mauricio Silva Guzmán se define como "un loco con suerte". Su creatividad y dedidación lo ha llevado a trabajar en distintas secciones de un medio importante del país. Actualmente es columnista gastronómico y director de la revista BOCAS.

Escribió dos libros sobre la vida y muerte del cantante colombiano Joe Arroyo: 'El Centurión de la noche' (2008) y '¿Quién mató al Joe?' (2012). También es autor del libro 'El 5-0', una crónica sobre el icónico partido de la selección Colombia, cuando calificó al Mundial de Fútbol de 1994 goleando a la selección de Argentina.

Este año publicó 'Enséñame a ser héroe', la historia más completa del deporte colombiano.

A través de diferentes géneros musicales, Mauricio Silva relató sus historias de vida: sobre su pasión por la música clásica, sus viajes, su trabajo como biógrafo de Joe Arroyo, entre otras.

Conozca aquí su lista musical:

Todos los caballos Blancos - León Gieco

Coros a boca cerrada de Madame Butterfly - Giacomo Puccini

While my guitar gently weeps – The Beatles

Los Preludios - Franz Liszt

Breath – Pink Floyd

Tumbling dice – The Rolling Stones

Querida - Joan Manuel Serrat

Ban Ban Kere - Ray Barreto

Janie Jones - The Clash

Por ti no moriré – Joe Arroyo

Algo De Ti - Vicentico Valdés

Gaiteando – Lucho Bermúdez