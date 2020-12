“Yo no estaba en mis 5 sentidos, no estaba cuerda": Lorena Bobbitt

Lorena Gallo, (hace 25 años Lorena Bobbitt), ecuatoriana residente en los Estados Unidos, apareció en los titulares de los medios del mundo entero a partir de junio del año 1993, cuando le cortó el pene con un cuchillo a su esposo John, luego de años de abusos sexuales, emocionales y físicos.

Hoy es activista contra la violencia intrafamiliar y la productora ejecutiva de una película sobre su vida, ‘Yo soy Lorena Bobbitt’, que se estrena en el canal Lifetime.

En entrevista con 10 AM Hoy por Hoy, Lorena Gallo habló sobre la película que ahora recorre el mundo entero, llevando una enseñanza sobre el abuso doméstico.

"Esta historia es una muy importante, fue una historia de abuso matrimonial, de abuso sexual. Después fui analizada por psiquiatras y me diagnosticaron síndrome de abuso doméstico y sindrome de mujer abusada", contó

La película ‘Yo soy Lorena Bobbitt', sigue el viaje de una novia inmigrante con todas las ilusiones hasta una esposa maltratada, que se convirtió en una sensación mediática y conocida mundialmente por ser la mujer que le cortó el pene a su marido. “Es muy importante que la gente vea la película. Nunca tomé la decisión, no sé qué pasó por mi mente, estaba destrozada, los psicólogos me analizaron y me dijeron que tenía en síndrome de la mujer abusada y no estaba cuerda, mi mente no estaba con sus cinco sentidos".

"Quiero que la gente se eduque en esta crisis de violencia doméstica y violencia sexual. No se trata de regresar a sitios oscuros, por eso hice la película para que la gente aprenda", dijo.

Lorena contó que John fue su primer amor, era muy jove e inocente y había llegado a los Estados Unidos a hacer el sueño americano

"Me casé con John, sufrí de abuso doméstico desde el principio, no sabía por qué mi esposo me estaba abusando", aseguró.

Frente al cubrimiento de los medios en aquel momento dijo: "Los medios hace 30 años no sabían como enfocar ese abuso, eran muy amarillistas. Ahora hemos aprendido como hacerlo, como enfocar el abuso, ya no estamos en esa generación antigüa, cavernícola, ahora podemos hablar, sabemos que no es necesario estar calladas, sin pena, ni vergüenza debemos hablar, esto es una crisis mundial".

Gallo se refirió a los padres diciendo: "Hay que abrirles los ojos a nuestras hijas, nuestros hijos sobre los abusos que se pueden presentar. Debemos proteger a nuestros hijos. La violencia doméstica le puede pasar a cualquier persona, cualquier nivel de educación o riqueza".

Lorena Gallo, además tiene una fundación llamada Lorena Gallo Foundation' que tiene como misión expandir la educación en contra de la violencia doméstica, violencia intrafamiliar y maltrato sexual a nivel escolástico y a nivel comunitario.