El Pulso del Fútbol, 2 de diciembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia y lo que le depara el futuro al banquillo del equipo nacional. César dijo: “Terminó la película de Carlos Querioz en Colombia, duró relativamente bien 13 meses y se derrumbó en cuatro días. Los directivos juran que no pasó nada en la interna del equipo, pero lo cierto es que se fue en cuatro días”. Sobre el tema Óscar agregó: “Sale Queiroz y queda hecho el 50% de la tarea, ahora falta el otro 50%, que salgan Jesurún, Mario Alberto Yepes, Arturo Reyes y Héctor Cárdenas”.

Otro de los temas tuvo que ver con la eliminación del Deportivo Cali ante Vélez Sarsfield en la Copa Sudamericana y los responsables de esta nueva debacle del equipo azucarero. Óscar manifestó: “Estoy muy triste porque al Cali lo eliminaron ayer, pero voy a cobrar porque siempre dije que no me gustaba la forma de dirigir del técnico Alfredo Arias. No hay derecho para tanta mediocridad y exijo la renuncia del técnico y el presidente del club”. Por su parte César respondió: “Ayer en este programa, usted estuvo de acuerdo en que Alfredo Arias debía seguir, ¿Cómo va a decir que va a cobrar? ¿Lo asustó el 5-1?”.

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual preguntó que porcentaje de responsabilidad tiene el periodismo del país en los malos resultados que ha tenido la Selección Colombia y los equipos nacionales. César resaltó: “Siempre tenemos responsabilidad, y no solo en lo malo, sino en lo bueno también. El periodismo con su polémica y análisis orienta a la opinión pública, a los entrenadores y a los jugadores”. Mientras Óscar finalizó: “Si tomo como ejemplo el Deportivo Cali, yo tengo el 1% de responsabilidad, pero César Augusto tiene el 99% por enfatizar siempre en defender a técnicos fracasados”.

No olvide escuchar el audio del programa.