“Un accidente lo puede tener cualquiera”: conductor que arrolló 3 ciclistas

En conversación con 10 AM Hoy por Hoy, el conductor que arrolló a 3 ciclistas en La Ceja, Antioquia habló sobre el caso que recorre el país.

El hombre contó que iba a Rionegro porque tenía un familiar enfermo, aseguró que: "Yo no vi a nadie, iba preocupado, más adelante vi que me faltaba el retrovisor y paré a ver que había pasado".

Dijo que a través de redes lo estaban buscando y se presentó en la policía.

"Yo vi ciclistas en La Unión, pero yo no sentí haberlos atropellado. Yo no sentí haberlos arrojado, o si no, habría parado”, dijo

El conductor argumentó que: “Un accidente lo puede tener cualquiera, la gente juzga”.

“Yo no tuve intención de nada. El señor de arriba sabe que fue lo que pasó”, finalizó.