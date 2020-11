El Pulso del Fútbol, 24 de noviembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la perdida del reconocimiento deportivo del Cúcuta Deportivo, debido a las múltiples deudas de su presidente José Augusto Cadena. Óscar dijo: “Aquí las autoridades del estado y las deportivas, tienen que hacer lo posible por castigar al culpable, pero no a la afición y a la institución que han tenido que sufrir tanto en los últimos años”. Sobre el tema César agregó: “La primera autoridad que tiene que hacer algo es la Dimayor. Son tan culpables los directivos del fútbol colombiano, como los de la Dimayor, esta institución no le podía dar un préstamo para seguir acolitando al señor Cadena”.

Le puede interesar también: Sebastián Viera: "Junior ha crecido, es un equipo serio"

Otro de los temas tuvo que ver con la continuidad del entrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz y los rumores que se han generado después de las derrotas en la doble fecha de las Eliminatorias. César manifestó: “Lo que pasa es que esa no es mi manera de ver el tema con respecto a los entrenadores y menos, sin saber si todas las cosas que se están diciendo sobre la parte interna de la Selección Colombia son ciertas”. Por su parte Óscar complementó: “A mí me olió mal que desde el principio hubiera un patrocinio de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, para que Queiroz se quedara en Europa en los primeros meses de la pandemia”.

Le puede interesar también: Cali y una dura parada en Argentina para seguir soñando en la Sudamericana

Además opinaron acerca del nivel de Millonarios en la fase regular de la liga colombiana y la calificación de nuestros panelistas para el equipo azul. César resaltó: “Yo creo que perdió el año, tanto Gamero como Millonarios. No pasan de cinco en su calificación, aunque si hay que reconocer que el equipo capitalino remató bien el año”. Mientras Óscar respondió: “No puedo creer lo que escuchan mis oídos, no se puede decir que Millonarios remató bien el año. No clasificó entre los ocho y quedó eliminado”.

Le puede interesar también: Champions, Libertadores y más: fecha, hora y dónde ver en TV los partidos

No olvide escuchar el audio del programa.