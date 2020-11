El Pulso del Fútbol, 23 de noviembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre Atlético Nacional y el buen resultado que sacó ante el América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero. César dijo: “Nacional que hasta hace muy poco tenia la peor defensa, estaba en crisis, sacaba a su técnico y sufría en la liga, fue el equipo de mejor redito al ganarle de visitante al América. En el fútbol, lo que era verdad ayer, puede ser mentira hoy”. Sobre el tema Óscar agregó: “Terminó la primera fecha de los mata-mata y se podría declarar que el mejor equipo fue Nacional, por ganarle de visitante al América. El equipo verde es el favorito, pero hay que jugar el partido de vuelta todavía”.

Le puede interesar también: Leandro Castellanos: "Estamos haciendo el fútbol más lento aún"

Otro de los temas tuvo que ver con el comunicado emitido por James Rodríguez en el que desmintió supuestas agresiones en el camerino de la Selección Colombia y el fragmento en el que dijo que impondría recursos legales contra las personas que revelaron esa información. César manifestó: “Lo de menos es quien haya revelado la información y creo que fue un periodista serio el que lo hizo, y si James quiere llevar eso al tema jurídico, pienso que sería más un lio para el jugador”. Por su parte Óscar complementó: “Ha sido un autogol que él pusiera eso al final de su comunicado. A mí antes de darme rabia, me dio risa, no me explico cómo puso eso ahí”.

Le puede interesar también: Carlos Queiroz ya se despidió de sus amigos en Colombia

No olvide escuchar el audio del programa.