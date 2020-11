Leandro Castellanos: “Estamos haciendo el fútbol más lento aún”

Luego de la discutida actuación del árbitro central Jhon Hinestroza en el partido entre Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe, donde mostró 12 tarjetas amarillas y sancionó 41 faltas. El capitán de Independiente Santa Fe, Leandro Castellanos, y el director técnico, Harold Rivera, criticaron las decisiones arbitrales y aseguraron que no ayudan a darle ritmo a los partidos.

“A mí me parece que para los dos equipos el árbitro nos condicionó, quizá más a nosotros y así es muy difícil porque así ya no se puede hacer el juego, caso Andrés Pérez, Fainer Torijano. Nos condiciona bastante. Se paro el juego, se bajó el ritmo. A parte de eso los jugadores no pueden competir de tú a tú”, expresó Harold Rivera quien solicitó se revise la situación por parte de los encargados.

Por su parte Leandro Castellanos, que regresó a la nómina titular tras una lesión, aseguró que actuaciones como esas van en contra del espectáculo, “Estamos haciendo el fútbol más lento aún, estamos parando el fútbol, estamos aburriendo al hincha. El hecho de parar tanto el partido va en contra del espectáculo, hace que no sea como uno quiere”.

Santa Fe perdió 1-0 ante Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad, en el partido válido por la ida de los Cuartos de Final de la Liga Colombiana. La vuelta se jugará en el estadio el Campín de Bogotá, el domingo 29 de noviembre.