El Pulso del Fútbol, 18 de noviembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la derrota por goleada de la Selección Colombia ante Ecuador y todas las repercusiones que generó esta debacle. César dijo: “Pensé que después de la derrota el técnico iba a presentar su renuncia, pero no fue así. Los directivos de la Federación no pueden pagar la indemnización de la salida del técnico, porque se han gastado toda la plata resolviendo problemas jurídicos”. Sobre el tema Óscar agregó: “No tengo pruebas, pero miles de persones sostienen que los jugadores se le pararon a Queiroz. No quiero creer eso, pero casos se han visto hasta en las mejores familias”.

Otro de los temas tuvo que ver con las criticas hacia el entrenador Carlos Queiroz, por ser extranjero y no conocer a fondo el estilo y la posición de algunos jugadores. César manifestó: “Después de la guerra todos somos generales, con un técnico extranjero como Pékerman fuimos a dos mundiales y logramos nuestra mejor participación en uno de ellos. Con uno nos fue bien y con el otro estamos fracasando, y los dos son extranjeros”. Por su parte Óscar complementó: “Mientras Alfaro estaba en Ecuador trabajando con los jugadores de su selección, Queiroz estaba contando los euros y rascándose la barriga en Portugal en el inicio de la Pandemia”.

