LifePack: el emprendimiento de platos germinables

Claudia Isabel Barona es la mujer que ha desafiado los obstáculos de creatividad y emprendimiento. LifePack es una iniciativa para utilizar las cáscaras de la piña y convertirlas en platos. Una vez el consumidor utiliza el plato, lo puede plantar para que germine y crezca un fruto.

La empresa colombiana tiene presencia no solo en Colombia sino también en Estados Unidos y Suecia.

Barona es ingeniera industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y, gracias a esta idea, ha ganado más de 18 premios y reconocimientos en Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, Europa y Kenya.

Algunos de sus reconocimientos son Destapa Futuro de Bavaria Foundation, New Ventures Colombia, VALLE E, SEED AWARDS, Caso de Éxito por ProColombia, Arch Grants, 'Immigrant owner small business of the year in EE.UU.', Premios Viva Schmidheiny - Innovación Ambiental, entre otros.