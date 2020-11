Exfiscal Martínez será embajador de Colombia en España

Tras la insistencia del presidente Ivan Duque a Nestor Humberto Martinez de manejar la embajada de Colombia en España, el exfiscal decidió aceptar la propuesta y se ira en los próximos meses a ocupar el nuevo cargo de embajador.



Martinez se vio inclinado a tomar la decisión luego de tener problemas de seguridad en Colombia y no poder ejercer su profesión en el país.



Se espera que su llegada a la embajada de España genere incomodidades en Enrique Santiago, ex abogado de las FARC, que hace parte del gobierno en España y no le tiene afectos a Martinez.

Además en la firma de abogados de Nestor Humberto Martinez se encuentra como socio el esposo de Kamala Harris, Douglas Emhoff, quien es abogado y trabaja DLA Piper. Sin embargo el abogado Emhoff se retira de esta firma sabiendo que no puede ejercer al tener a su esposa como vicepresidenta en EE. UU.

