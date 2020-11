El Pulso del Fútbol, 9 de noviembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la convocatoria de la Selección Colombia, para los partidos ante Uruguay y Ecuador, de las Eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022. César dijo: “Me pareció buena y equilibrada, con más variantes que la convocatoria anterior, pero por gusto personal me hubiera gustado otro extremo como Duván Vergara”. Sobre el tema Óscar agregó: “Al revisar la convocatoria, me esperaba la ausencia de Falcao y me sorprendió el llamado de Luis Suárez. Ya sé cual es mi nómina titular y con seguridad, si fallo en uno, no fallo en dos”.

Otro de los temas tuvo que ver con la derrota del Real Madrid ante el Valencia y las críticas que hacen algunos aficionados sobre la labor de Zinedine Zidane como entrenador del equipo merengue. César manifestó: “Yo no creo uno no se gane tres Champions seguidas porque le ayudan los árbitros, por casualidad o por ser motivador. Hoy tiene una historia que nadie le puede en el Real Madrid”. Por su parte Óscar complementó: “Ya paremos ese cuento, Zidane se ha convertido en uno de los mejores técnicos de la actualidad. No digo que el mejor, pero si es uno de los mejores”.

Además opinaron acerca de los equipos que tienen posibilidades de clasificar a las finales del campeonato colombiano y cuáles son los que llegan con más fuerza a esa etapa definitiva. César destacó: “Yo todavía creo que es muy difícil que Millonarios clasifique, pero si reconozco que desde antes venia jugando bien y los resultados no se acomodaban a su nivel”. Mientras Óscar finalizó: “Para mí, Nacional y Junior ya están prácticamente listos y por su jerarquía pueden ser campeones. Nadie dice que no lo puedan hacer y eso es lo que pienso”.

