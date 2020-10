El Pulso del Fútbol, 30 de octubre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el cumpleaños número 60 de Diego Armando Maradona y lo que más recuerdan del ex futbolista argentino. César dijo: “Maradona fue uno de los jugadores más admirados, pero también de los más discutidos por su parte personal. Una letrina del fútbol, como se escribió en su única biografía autorizada”. Sobre el jugador Óscar agregó: “Para mí, como jugador fue un fuera de serie, todo lo que uno le puede pedir a un jugador. Pero lamentablemente manchó su gloria con la droga”.

Otro de los temas tuvo que ver con las acusaciones de Eduardo Pimentel, en las que dice que hay corrupción en el balompié colombiano, y lo que opinan nuestros panelistas sobre eso. Óscar manifestó: “Pimentel nunca fue calidoso, pero se destacó por su marca agresiva. Se hizo dueño del Chicó y comenzaron los problemas, acusa sin pruebas y sin mencionar a nadie, eso es muy grave”. Por su parte César complementó: “El directivo al que acusa Eduardo Pimentel fue Tulio Mario Castrillón del Once Caldas, porque otro directivo le ofreció perder un partido, para favorecer beneficios personales. Pero Castrillón informó eso a la Dimayor”.

Además opinaron acerca de la victoria del Junior como visitante ante Plaza Colonia de Uruguay y lo que dejó el rendimiento del club barranquillero. Óscar resaltó: “A mí me gustó el triunfo del Junior, pero jugar contra ese equipo Plaza Colonia es como jugar un picado en la Plaza Caicedo de Cali. Que pobre rival para el Junior”. Mientras César finalizó: “Yo no me atrevería a demeritar tanto a un equipo profesional, pero si comparto que es un mal equipo y que se hubieran prendido todas las alarmas si el Junior no ganaba ese encuentro”.

