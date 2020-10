El Pulso del Fútbol, 28 de octubre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la posibilidad de que Falcao García y Duván Zapata puedan jugar juntos en la Selección Colombia, teniendo en cuenta el buen momento que viven ambos en sus respectivos clubes. Óscar dijo: “Para ganar se necesitan goles y ese producto lo tienen de sobra Radamel y Duván, muchos equipos han jugado con dos delanteros y se han beneficiado, pero la decisión la tiene Carlos Queiroz”. Sobre el tema César agregó: “Yo creo que Duván Zapata es el mejor delantero colombiano en la actualidad. Los dos goles de ayer en la Liga de Campeones lo ratifican y pienso que perfectamente puede jugar con Falcao”.

Otro de los temas tuvo que ver con el escándalo de la reventa de boletas en el que está envuelta la Federación Colombiana de Fútbol y las medidas que se deben tomar ante los acusados en el proceso de la investigación que se está llevando a cabo. César manifestó: “El tema de la fiscalía todavía no se ha resuelto, ya está en proceso, pero todavía no se ha podido aclarar. Hay que esperar a ver que se decide”. Por su parte Óscar complementó: “Escuché que los directivos tendrían que dar un paso al costado, mientras se lleva a cabo la investigación, luego podrán volver si no tienen que ver con la reventa de boletas”.

Además opinaron acerca de las charlas que hay entre el árbitro y los encargados del VAR y si estás son fluidas o complicadas para el réferi central tomé una decisión. César resaltó: “A veces es tanta la pelotera que se escucha en el VAR, que los árbitros quedan confundidos. Es terrible como se viven esas conversaciones”. Mientras Óscar finalizó: “Eso no lo entiende nadie, es una gritería, uno pide que le baje aquí, que le suba allá y que le acerque y le aleje. De verdad que eso no lo entiende nadie”.

