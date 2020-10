El Pulso del Fútbol, 27 de octubre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron en sus editoriales sobre cómo mejorar el fútbol colombiano y las remodelaciones que se están realizando en la ciudad de Cali, para los eventos deportivos del próximo año. César dijo: “Para mejorar nuestro balompié propongo que la Federación Colombiana de Fútbol reúna importantes personajes del fútbol nacional, para aterrizar la discusión. El país sigue exportando futbolistas y una buena selección, no todo es malo”. Mientras Óscar agregó: “Cali se está preparando para los eventos que recibirá como sede en el próximo año y por eso está mejorando su infraestructura”.

Otro de los temas tuvo que ver con las declaraciones de Óscar, en las cuales dejo que el jugador argentino Lionel Messi ha sido responsable en la salida de varios entrenadores del Barcelona y la Selección Argentina. Óscar manifestó: “Me sostengo en lo afirmado en días pasados, Messi en el Barcelona y la Selección Argentina ha mando a poner y también ha sacado técnicos. Esa es la verdad”. Por su parte César respondió: “Es la verdad suya, pero no es la verdad de todo el universo. No estoy de acuerdo en ese planteamiento y lo manifesté en su momento”.

Además opinaron acerca de las posibilidades que tiene el Everton de pelear la Premier League en esta temporada, teniendo en cuenta su buen inicio en la competencia inglesa. Óscar destacó: “Everton ha sido un equipo de mitad de tabla para abajo en Inglaterra desde hace mucho, ahora por primera vez, mantuvo un invicto y está jugando bien de la mano de un jugador colombiano”. Sobre el tema César concluyó: “Everton no es un equipo que tenga grandes figuras, pero yo creo que tiene con qué. Tiene jugadores interesantes y un buen entrenador”.

