Más de 40 mil niños están en desnutrición crítica en Venezuela: ONG Caritas

La ONG Cáritas Venezuela ha expresado su gran preocupación por la crisis humanitaria en ese país, y la cifra de desnutrición que en este momento se encuentra en 14.4, un indicador que evidencia que más de 40 mil menores están en riesgo de muerte.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy Janeth Márquez, directora de esta ONG aseguró que el país se encuentra en una alerta por desnutrición aguda y que miles de familias solo pueden comer una vez al día.

“Estamos en una emergencia y los primeros meses de la pandemia no tuvimos oportunidad de trabajo, ahorita vemos que el índice de desnutrición asusta porque son una cantidad de niños que están en el abismo, a punto de perder hasta la vida. Tenemos que ir monitoreando para ver qué puede hacer la iglesia con los pocos recursos que le llegan y como se puede coordinar ayuda humanitaria” dijo.

Márquez explicó que en este momento más de 6.000 venezolanos han entrado al país por los pasos fronterizos, por lo que se están desarrollando proyectos para ayudarlos.

“Estamos monitoreando más de 40 mil niños al año, en condiciones críticas de desnutrición, y lo que tratamos es de pegar un grito, decir que los niños no tienen futuro, que esto no puede seguir así. En este momento necesitamos que los actores actúen, que haya una nueva política, pero además necesitamos que se abra la ayuda humanitaria, porque solos como país ya no vamos a poder responder” dijo.