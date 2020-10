Hombre que agredió a su pareja sentimental coleccionaba hachas en su casa

Ángela del Pilar Ferro, víctima de un ataque descomunal por parte de su pareja sentimental, Miguel Camilo Parra, sigue luchando por su vida en el Hospital Cardio Infantil, luego de que fuera agredida siete veces con un hacha.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Miguel Ángel Ferro, padre de la víctima narró los angustiosos momentos que vivió su familia y aseguró que la afición de este hombre era coleccionar hachas las cuales estaban guardadas bajo llave.

“Yo no fui testigo, pero lo que me cuenta su hijo de 12 años es que estaban discutiendo en la sala y este hombre comenzó a agredirla, luego encierra al niño en un cuarto y cuando él puede salir encuentra a la mamá bañada en sangre”

“El niño corre a la portería del conjunto y pide ayuda de los vigilantes, ellos llaman al cuadrante y mientras tanto el niño con los cordones de la cortina trata de parar la sangre de la mamá” dijo.

Según relata Miguel Ángel, a la casa de Ángela llegó un patrullero de la policía que realmente fue el que la salvó y la llevó a la clínica Cardio infantil.

“El patrullero Casas fue más allá de su deber y no solo pidió la ambulancia, sino que la subió a su patrulla y la llevó al hospital Simón Bolívar, allí estaban full de pacientes entonces la bajo al cardio infantil. Si no fuera por él no hubiera podido llegar con vida” dijo.

El padre de la víctima aseguró que Miguel Camilo Parra coleccionaba hachas de todos los tamaños, y denunció que en la base de datos de la policía aún no hay una orden de captura contra este agresor.

“El tipo este tenía varias hachas en la casa, las coleccionaba y tenía no menos de 6 hachas de todos los tamaños, cuando el niño llegó a vivir con ellos mi hija puso como condición que las metiera en un mueble, para esconderlas pensando que el niño podría cortarse" dijo.

“El agresor se encuentra prófugo y lo peor es que si usted busca el número de cédula ni siquiera hay una orden de captura. La fiscalía no ha actuado y si en este momento un agente de la policía le pide la cédula a ese tipo no pasa nada” añadió.