El Pulso del Fútbol, 16 de octubre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los sondeos que ha realizado Óscar en las últimas horas, con diversos temas del balompié nacional. Óscar dijo: “La votación fue copiosa y los resultados arrojaron que la gente no quiere que nacionalicen a Agustín Palavecino del Cali y sí quieren que Camilo Vargas vuelva a ser convocado a la Selección Colombia”. Sobre el tema César agregó: “Voté sus encuestas, creo que a Camilo Vargas lo van a llamar y no quiero que nacionalicen a Palavecino, pero me sorprende que no mencionó la encuesta de si los técnicos en las ruedas de prensa ¿Enredan, dicen la verdad, mienten o confunden?”.

Otro de los temas tuvo que ver con la actitud de algunos hinchas colombianos, los cuales analizan los resultados de la Selección Colombia de manera negativa. César manifestó: “Aquí nos falta capacidad de disfrute, somos los magos para criticar todo y no nos gusta nada. Nosotros como periodistas en nuestros programas deportivos después analizaremos de que forma se consiguieron o se perdieron los puntos”. Por su parte Óscar complementó: “Hablé con mi amigo brasileño Washington Rodríguez y me preguntó cómo es eso de que un equipo gana de “arepa”, esta es la hora en la que todavía estoy tratando de explicarle”.

Además opinaron acerca del correo de oyente, el cual criticaba que el entrenador Arturo Reyes sea parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia y participe en las decisiones del técnico Carlos Queiroz. César resaltó: “Uno no puede prejuzgar la gente, yo le pongo un ejemplo, Francisco Maturana ha fracasado en los últimos equipos en los que ha estado, pero me gustaría tener a una persona así hablándome al oído como técnico”. Mientras Óscar destacó: “Pues yo también aceptaría a Francisco Maturana, pero es que al oído de Queiroz le habla Arturo Reyes, que es un técnico al cual lo descalifican sus resultados”.

