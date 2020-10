El Pulso del Fútbol, 15 de octubre de 2020

En este programa de El pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la liga colombiana y el balance que ha dejado el reinicio de nuestro balompié. César dijo: “En Colombia, a pesar de las incredulidades y los profetas del desastre, hemos jugado 5 fechas en medio de los controles sanitarios y la responsabilidad individual”. Sobre el tema Óscar agregó: “Encontré situaciones interesantes e irregularidad, pero a lo mejor eso sirve para que el torneo se apriete en los primeros lugares y la gente lo disfrute, eso es un beneficio para todos”.

Otro de los temas tuvo que ver con el entrenador colombiano Reinaldo Rueda y su actuación con la Selección de Chile en las dos primeras fechas de las Eliminatorias. Óscar manifestó: “Reinaldo no puede perder más puntos porque entraría en la lista de la asociación saca-técnicos y eso es algo que no me gustaría”. Por su parte César complementó: “La situación de Reinaldo es bien complicada, únicamente ha conseguido el 42.6% de rendimiento en 25 partidos con la Selección de Chile”.

Además opinaron acerca del nivel mostrado por Millonarios en esta temporada y si la responsabilidad es de los jugadores o del entrenador de turno. Óscar resaltó: “Comprendo la preocupación de los hinchas de Millonarios, ayer ganó y eso es bueno, pero está en el puesto 15, que es un castigo y puede ser peor dependiendo de otros resultados”. Mientras César finalizó: “Tiene que hacer 21 puntos de 24 posibles. Pero cuando un equipo no le va bien con técnicos diferentes, es porque el problema es de los jugadores”.

No olvide escuchar el audio del programa.