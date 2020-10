El Pulso del Fútbol, 6 de octubre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol Óscar Rentería y Rafael Villegas hablaron sobre la ratificación de la sanción de la SIC a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol por reventa de boletería en partidos del equipo tricolor. Óscar dijo: “Ya la Superintendencia los señaló como culpables y pasaron a la justicia penal, eso es muy grave para los involucrados”. Sobre el tema Rafael agregó: “Creo que hay una reciprocidad de la justicia norteamericana, quizás por alguna declaración de Luis Bedoya. Porque ahora esa investigación pasa a otras tres instituciones”.

Otro de los temas tuvo que ver con el rendimiento de la Selección Colombia bajo el mando de Carlos Queiroz, en comparación con lo mostrado en la época en la que dirigía José Pékerman. Rafael manifestó: “La realidad es que el técnico hoy es Queiroz y el punto de referencia para él es Pékerman. Queiroz tiene que igualar lo hecho por el argentino y a mí personalmente me gustaba más el fútbol del entrenador anterior". Por su arte Óscar complementó: “Si tomamos como punto de referencia lo mostrado en el inicio de Pékerman dirigiendo la selección y lo que ha mostrado Queiroz, me ha dejado muy preocupado lo del portugués”.

Además opinaron acerca de las restricciones que se han presentado en la llegada de los jugadores sudamericanos desde Europa, por el inicio de las Eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022. Óscar resaltó: “Colombia y Venezuela se ven perjudicados porque una cosa son los titulares y otra los suplentes, pienso que fue más positivo para nuestra selección, porque la mayoría de los que no vinieron eran suplentes”. Mientras Rafael finalizó: “Estamos viviendo una etapa particular y la FIFA siempre había exigido que vinieran los jugadores, pero ahora dieron la opción de que la decisión final fuera de los gobiernos y por eso no vinieron algunos”.

