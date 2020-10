Juan Caicedo: “Cuando se hacen cosas bien y las reconocen, es motivante"

Juan Fernando Caicedo llegó al Deportes Tolima en medio de la pandemia del COVID-19, proveniente de Independiente Medellín, y ha logrado acoplarse a la idea de juego implantada por Hernán Torres. El jugador habló en el VBar de Caracol Radio sobre su actual momento.

"Uno cuando hace las cosas bien y las reconocen es motivante, me llena de orgullo y dan más ganas de seguir trabajando", dijo Caicedo que ha jugado tres partidos y ha anotado un gol desde el reinicio de las competencias.

Juan Fernando fue crítico sobre las oportunidades que algunos jugadores dejan escapar al no ser disciplinados, "En lo que analizo del fútbol hay jugadores con muchas condiciones pero a veces no saben aprovechar un espacio, jugar con el movimiento del compañero, yo he aprendido eso"