Edwin Herrera: "Este es el club ideal, tengo todo para crecer como jugador"

Edwin Herrera, nuevo jugador del Famalicao de Portugal, se refirió al gran salto al fútbol europeo procedente de Independiente Santa Fe. El joven jugador cartagenero destacó su llegada al equipo, el cual calificó como un club ideal para terminar de formarse como futbolista.

"Este es el club ideal, es un club formador de jugadores, aquí tengo todo para mejorar y para destacarme como jugador", comentó Herera en diálogo con El VBAR Caracol.

El jugador de 22 años agregó: "Tengo tres objetivos claros. Primero, adaptarme. Segundo, trabajar y ganarme un lugar. Tercero, sé que debo esforzarme mucho y quiero seguir en procesos de Selección“.

Además de destacar el presente y pasado de los colombianos en el fútbol portugués, Herrera se refirió a las otras posibilidades que tuvo para marcharse al fútbol internacional. “Lo de México no se dio, en Argentina me aceptaron, pero esta propuesta me interesó más, es venir a Europa. Llego en silencio y así me gusta trabajar a mí“.