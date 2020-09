El Pulso del Fútbol, 28 de septiembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la salida de Aldo Bobadilla del banquillo de Independiente Medellín, debido al bajo rendimiento del equipo y los insultos hacia un periodista en el juego del fin de semana. César dijo: “Los malos resultados generan inestabilidad y desespero, hoy Aldo Bobadilla anda irritado e indispuesto. Ojalá tenga la gallardía de reconocer su error y lo entienda en sus futuros equipos, porque del DIM ya lo sacaron”. Y agregó: “Otro más para la asociación “saca técnicos” de don Óscar Rentería”.

Le puede interesar también: Aldo Bobadilla no es más el técnico de Independiente Medellín

Otro de los temas tuvo que ver con el partido entre Independiente Santa Fe y Millonarios, las jugadas polémicas en los goles y lo más destacado del juego de los equipos. Óscar manifestó: “Me aburrí tanto que todavía no sé si me quedé dormido o apague el televisor, Millonarios debió aprovechar la expulsión del irresponsable Andrés Pérez, que dejó a su equipo con diez”. Por su parte César complementó: “Millonarios jugó mejor que Santa Fe, la expulsión de Andrés Pérez fue al final y no tuvo nada que ver con el resultado. Al final un error de Cristian Bonilla le dio el empate a los cardenales”.

Le puede interesar también: Independiente del Valle puso en alerta al Junior por casos de COVID-19

Además opinaron acerca del nivel de juego mostrado por el Once Caldas desde el reinicio de la liga, en comparación con lo que venía haciendo antes de la para. César respondió: “Es un equipo que ha cambiado bastante, hoy es más decidido en el ataque y más eficaz en la definición. También mantuvo el orden defensivo”. Mientras Óscar destacó: “Solo voy a decir que está pasando por un muy buen momento y no voy a hablar de Dayro Moreno, porque uno está haciendo las cosas bien, cuando le gana a Nacional”.

Le puede interesar también: Internacional llegó a Cali con varias bajas para enfrentar al América

No olvide escuchar el audio del programa.