El Pulso del Fútbol, 24 de septiembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el entrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz y si es necesario su presencia en la actualidad, teniendo en cuenta las condiciones de pandemia. Óscar dijo: “Anoche vi unas declaraciones de Reinaldo Rueda haciendo conferencias y observando jugadores en Chile, ¿Por qué Queiroz no viene y hace lo mismo aquí en Colombia?”. Sobre el tema César agregó: “Yo simplemente digo que Queiroz no es un sinvergüenza y que en las condiciones actuales, no hay diferencia entre trabajar desde Sudamérica o Europa”.

Otro de los temas tuvo que ver con los jugadores del balompié colombiano que merecen estar en las convocatorias de la Selección Colombia. César manifestó: “En la lista de 37 jugadores que había sacado Queiroz en los últimos partidos, solo hay tres del fútbol colombiano. Me parece que hay algunos que pueden ser considerados, pero en este momento no”. Por su parte Óscar complementó: “Así como están en la puerta los tres que usted dice, ¿Por qué no viene y observa a Duván Vergara y trabaja en un microciclo con él y otros jugadores más?”.

No olvide escuchar el audio del programa.