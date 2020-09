La reforma de regalías le dio a Villahermosa alcantarillado y calles

Cuando fuimos en 2011 con un hermano Gonzalo y Gabriel, mi hijo, que tenía tres años, las calles de Villahermosa estaban todas rotas, vueltas nada. Yo era ministro de Hacienda.

Pregunté por qué no las arreglaban. Me contaron que era porque estaba por hacer el alcantarillado, y esa construcción las rompería de nuevo. Pero no había plata para el alcantarillado.

Las cifras eran así: Villahermosa tenía 200 millones de pesos al año libres para invertir en obras. El alcantarillado costaba 4 mil millones. Por ende, le habría tomado 20 años de ahorro para hacer el alcantarillado. Y no hacer nada más! Ni pavimentar una vía, o mejorar el puesto de Salud, o el colegio. ¡Nada! ¡Así son de pobres nuestros pueblos!



Villahermosa fue uno de los ejemplos que di en el congreso de la República para mostrar que las regalías del petróleo debían ser distribuidas en todo el país, y no sólo en los productores. Ese fue lo que describí en ese entonces como "esparcir la mermelada en toda la tostada". (Después me corrompieron el término).

Por supuesto, Villahermosa no es municipio minero ni petrolero; aunque irónicamente, nuestros ancestros llegaron allí hace más de un siglo, a principios del s XX, buscando minas de plata. Es decir, no les tocaba nada de regalías del petróleo o la minería.

La reforma de regalías le dio al municipio 900 millones de pesos adicionales al año. Con eso pudo hacer el alcantarillado, arreglar las calles, y progresar.



