Álvaro Montero: “Me están quitando la oportunidad de seguir creciendo”

La salida de Álvaro Montero del Deportes Tolima sigue siendo incierta. Mientras desde Argentina insisten en el interés del guardameta para defender la protería de Independiente de Avellaneda, en Colombia estarían cerrados a negociar, según explicó el arquero.

En entrevista con El VBar Caracol, Montero aseguró que el club conocía sobre su intención de salir del equipo, incluso, explicó que siempre hubo disposición por parte de las directivas. No obstante, las cosas cambiaron de un momento a otro.

“El club sabe de mi disposición de salir, los directivos en su momento les comuniqué mi deseo de tener una nueva chance, estoy a la expectativa de una decisión. En su momento hablé con don Gabriel Camargo y le expresé mi deseo”, dijo.

El guardameta aseguró que el acuerdo en el que quedó con Deportes Tolima fue analizar las ofertas del exterior que llegaran por su pase. Meses después se conoció el interés de Independiente, aunque en un principio la oferta no la aceptaron los ‘Pijaos’, se esperaba que la negociación mejorara.

“Independiente hizo una nueva oferta y desafortunadamente en el club no sé qué posición quieran tomar. Se me está cerrando una posibilidad de seguir creciendo deportivamente, incómoda porque tus condiciones laborales no cambian, todo sigue igual”, explicó.

Montero resaltó que la situación está en el punto actual producto de la indisposición del club tolimense para dejarlo salir. Sin embargo, no dejó de lado su agradecimiento con el club.

“Las situaciones se han estancado por disposición del club. Tengo un agradecimiento enorme. Soy agradecido con el Deportes Tolima porque me abrió las puertas, pero no me gusta que me hagan quedar mal ante el hincha, porque tergiversan las situaciones", afirmó.

El portero destacó que está en el “momento oportuno para dar el siguiente paso” en el fútbol del exterior, sobre todo por su necesidad de tomar más protagonismo en el combinado nacional de Carlos Queiroz.

"Quiero estar en los planes del profe Queiroz, compitiendo de buena manera y optar por una posición en la Selección también. Tengo la posibilidad y las condiciones dadas para salir. El profe Hernán Torres entendió mi posición, incluso mi representante se comunicó con las directivas y al parecer iba todo muy bien", manifestó.

Mientras se define su situación, Montero insistió en que seguirá dando lo mejor para el Deportes Tolima, pero continúa con su ilusión de salir para el fútbol del exterior.

“Mi disposición es salir del club, buscar algo más. Si me toca quedarme en el Tolima, daré lo mejor de mí. El club ya sabía la situación desde principio de año. Lo insinué, no por el club ni por la hinchada, sino por mejorar las condiciones", finalizó.