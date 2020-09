"Donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición": Arrubla

Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia en la que indica que todas las personas condenadas en Colombia en única instancia o con primera sentencia condenatoria entre el 30 de enero de 2014 y el 17 de enero de 2018, que no pudieron ejercer los derechos a la impugnación y la doble conformidad, tendrán la oportunidad de impugnar sus condenas hasta el viernes 20 de noviembre de 2020 a las 5 de la tarde, en una entrevista con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio Jaime arrubla exmagistrado explicó cuáles serán las consecuencias sobre esta decisión.

"Esto se da como consecuencia de la decisión que se tomó frente al exministro Arias, es más la Corte dice claramente que es con base en el derecho a la igualdad para todas las personas que están en la mismas circunstancias llegaran a tener el derecho a la impugnación, es un coletazo de lo que se tomó en el efecto arias" indicó.

Asimismo resaltó que el alto tribunal dio plenas garantías y trato de evitar discusiones futuras.

Le puede interesar:

"Esta situación es atípica, la Corte no le había cercenado ningún derecho a nadie era la Constitución la que establecía que era en única instancia... pero la Corte lo que hace es en extremo garantista, todo esto lo hizo para evitar discusiones futuras con toros ciudadanos y el derecho a la igualdad", dijo.

Por otro lado, Arrubla explicó porqué se determinaron estos tiempos y cuáles son sus consecuencias.

"El tiempo sale de la misma sentencia, esta sentencia de la Corte Constitucional analiza una sentencia de la Corte Interamericana, fue un parámetro en sí de protección a partir de esa fecha..."dijo.

Sin embargo el exmagistrado agregó: "(...) yo siempre me he preguntado ¿por qué el de diciembre del 2013 no puede impugnar o el de noviembre 2012? sí se abrió la caja de pandora debe ser para todo el mundo, para mi donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición (...) pero en esta notificación lo que está haciendo la Corte es poner el marco temporal de la sentencia... pero por esto vendrán otras discusiones", concluyó.