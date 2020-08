El Pulso del Fútbol, 31 de agosto de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el regreso de la liga colombiana y los detalles que se saben hasta ahora sobre el formato y las fechas del reinicio. César dijo: “Ninguna otra actividad ha tenido tantas exigencias, como las que le han puesto a la liga. Seguramente les tocará plantear un campeonato por zonas y no entiendo que algunos presidentes no quieren que reinicie el fútbol”. Sobre el tema Óscar agregó: “Creo que se nos volvió a enredar el regreso de la liga colombiana. Pienso que estamos otra vez en el punto cero, no hay sistema definido, ni tampoco dinero”.

Otro de los temas tuvo que ver con la decisión de Lionel Messi de salir del Barcelona y la batalla legal que se va a dar entre el jugador argentino y el club catalán, debido a la cláusula que le permitiría irse sin ningún costo. Óscar manifestó: “Ese tema de Messi se complicó más de la cuenta, Barcelona está peleando por lo suyo y también la liga española, que respalda al equipo catalán”. Por su parte César comentó: “Seguramente que Messi podría jugar en otro club, pero este problema se va a resolver en los juzgados. Y hay que recordar que por ese tipo de cláusulas se han ido grandes figuras de los equipos”.

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual resaltó que la liga francesa se detuvo en el inicio de la pandemia, y aunque esa decisión fue criticada en su momento, terminó favoreciendo a los equipos de ese país. César destacó: “Criticamos lo de Francia y fíjese que los equipos franceses al final llegaron con fuerza a la Champions masculina y en la Liga de Campeones femenina ganó el Olympique de Lyon”. Mientras Óscar finalizó: “Ganó 3-1 y demostró que es el equipo que manda la parada en el futbol femenino del mundo”.

No olvide escuchar el audio del programa.