MinComercio: "Bares venderán comida en el lugar y licor se podrá llevar"

Por medio de una circular conjunta emitida entre los ministerios de Salud, Interior y Comercio, el Gobierno Nacional entregó algunos lineamientos para la reapertura de los bares en Colombia.

El documento generó cientos de comentarios pues se establece que en estos sitios estará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, sin embargo, podrán vender alimentos o bebidas sin alcohol.

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, explicó en 6AM Hoy por Hoy que la mitad de los bares en Colombia funcionan como “gastrobares”, lo que significa que entre sus productos ofrecen alimentos a los clientes y no funcionan exclusivamente con bebidas alcohólicas.

“Casi el 50% de los bares se califican bajo la categoría de gastrobares, eso significa que son bares en donde hay actividades relacionadas con la distribución de alimentos, lo que se está haciendo no es nada distinto a permitir su apertura (…) Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro de los establecimientos de comercio, eso no significa que no puedan comprar una bebida alcohólica para llevarse a la casa”, dijo.

También agregó: “Los bares se podrían convertir en espacios en donde se distribuye comida incluso con bebidas no alcohólicas, cócteles no alcohólicos o cervezas alcohólicas”.

El ministro explicó que esta circular sólo estaría vigente hasta el 31 de agosto, pues es la fecha en la que vence el decreto que extiende el aislamiento obligatorio en todo el país.

“A partir del 1 de septiembre será otra la historia porque vendrá otro decreto distinto. Hasta ahora más de 600 municipios del país han solicitado apertura de los restaurantes, dentro de esa categoría entran los gastrobares, y se les va a aplicar el mismo protocolo que se aplica a los restaurantes con el servicio a la mesa”, explicó.

El ministro reiteró que esta apertura se dará bajo la petición de los alcaldes locales y que se deben respetar los protocolos como el distanciamiento entre las mesas, control de aforo, uso de alcohol y gel antibacterial, entre otros.