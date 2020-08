Estudio revela la afectación en salud mental de niños debido a la pandemia

La psicóloga, periodista y docente de la Institución Educativa Bosques de Pinares de Armenia, Liliana Bustamante, dio a conocer un estudio que realizó con los estudiantes de transición que son de edades entre los 5 a 6 años respecto a las clases en casa y la afectación en la salud mental.

La metodología que se implementó para el estudio fue a través de Google Encuestas que es un formulario en internet que facilita la medición, además que la misma se realizó por los niños en compañía de los padres de familia. Y es que fueron 60 de 85, los acudientes que respondieron la encuesta.

Le puede interesar: 12% de padres de familia de Armenia están de acuerdo con regreso a clases

Precisamente dentro de los resultados del estudio se pudo determinar que el 70% manifestó que se presentaban varias dificultades para levantarse temprano, el 53% hace referencia a los niños con afectación comportamental, el 7% evidenció pérdida de habilidades sociales, el 80% sufre episodios de miedo respecto al contagio por la pandemia del COVID-19 y a perder el contacto con los compañeros de colegio, el 58% reveló retraso en funciones del desarrollo madurativo que se caracteriza porque los niños no desean realizar actividades como dormir o ir al baño sin la compañía de sus padres, el 24% evidenció pérdida de autonomía lo que genera apego a sus cuidadores y el 80% destacó que no realizan actividad física puesto que en las viviendas no se cuentan con los espacios para tal fin.

Vea también: En Armenia y Quindío las clases siguen en casa,maestros hacen observaciones

La experta se mostró preocupada ante los resultados porque manifiesta que las autoridades están enfocadas en la COVID-19 pero uno de los temas fundamentales es la salud mental y los niños han sido muy afectados por el confinamiento.