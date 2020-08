El Pulso del Fútbol, 19 de agosto de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido entre París Saint-Germain y el Leipzig, en el que el conjunto francés ganó 3-0 y clasificó a la final de la Liga de Campeones. Óscar dijo: “Bayern contra el Barcelona fue implacable y demoledor, pero el París de ayer me gustó mucho. Fue tan bueno su partido, que el Leipzig que nos había gustado tanto contra el Atlético de Madrid, nos sorprendió ayer con algunos cambios que no se debían hacer”. Por su parte César agregó: “Yo no creo que los cambios no le hayan dado el resultado a Nagelsman, pienso que tenían a un equipo superior al frente y por eso perdieron el partido”.

Otro de los temas tuvo que ver con James Rodríguez y las declaraciones en las que se auto-proclamó como el mejor jugador de la historia de Colombia. Óscar manifestó: “Es cierto que lo dijo entre risas, pero no se lee bien, no se escucha bien, no se puede digerir bien. Uno no puede estar diciendo que es mejor que los demás, es mejor que lo digan otros”. Mientras César complementó: “Puede ser, pero lo dijo de manera jocosa y yo pienso igual que él. Hubo otros grandes jugadores, sin embargo, no han ganado tanto como James en todos los países que ha jugado”.

