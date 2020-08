Leicy Santos se pierde los cuartos de la Champions femenina por COVID-19

La colombiana Leicy Santos se perderá los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina, luego de dar positivo por COVID-19, reveló su equipo el Atlético de Madrid. Leicy, uno de los cinco casos que se presentaron en el cuadro 'Colchonero', se encuentra aislada en su casa y es asintomática.

El 'Atleti', que convocó 17 jugadoras para enfrentar este viernes en Bilbao a Barcelona, oficializó que las futbolistas portadoras del virus son, además de la colombiana, Silvia Meseguer, Deyna Castellanos, Charly Corral y Laia Aleixandri.

Al igual que la Champions masculina, la Liga de Campeones femenina se reanudará a partido único en un estadio neutral.

Los estadios designados para la continuidad del certamen son el Anoeta de San Sebastián y el San Mamés de Bilbao, ambos en territorio español. Los juegos de cuartos de final los completan Lyon Vs. Bayern Múnich, Glasgow City Vs. Wolsfburgo y Arsenal Vs. PSG.