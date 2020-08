Masacre en Cali: ¿cómo detener actos de violencia en el país?

En Hora 20 un debate sobre la compleja situación de violencia que vive el país; especialmente los menores de edad. Y una mirada a las últimas encuestas que miden la imagen del gobierno; el sentimiento de la ciudadanía y hechos coyunturales.

Con la firma del acuerdo de paz y con una transición hacia la reducción de la violencia algunas zonas del país, se podría pensar que las masacres y la vulneración de los derechos a los menores de edad, quedarían en el olvido por cuenta de una etapa de cambio en el país. Sin embargo, la situación hoy parece ser otra, pues según la Fundación Ideas para la Paz, en los primeros dos años del gobierno de Iván Duque se ha presentado un aumento del 30 por ciento en las masacres, frente a los últimos dos años del gobierno Santos…

Y es que el tema vuelve estar en el centro del debate por cuenta de una triste y lamentable masacre que se registró en la noche de este martes en el sector de Llano Verde al oriente de Cali, en el que se encontraron cinco cuerpos; cuatro de ellos con tiros de gracia y uno degollado. Según informó el alcalde, Jorge Iván Ospina las edades de las víctimas no superaban los 18 años; además, no se conocen las causas de los hechos y hoy se ofrecen $200 millones de pesos para llegar a los victimarios. Pero esta situación no se detiene ahí, este fin de semana se conoció también el asesinato de dos menores en límites entre Cauca y Nariño. Además, hace un mes fueron asesinados otros dos menores en el departamento de Risaralda.

En cuanto a masacres, Caracol Radio conoció el informe del Ministerio de Defensa que contabiliza los crímenes colectivos; el cual revela que en los últimos dos años se han registrado 41 masacres con 210 muertos. Pues solo en 2019 se presentaron 22, lo cual dejó un saldo de 119 muertos y en lo que va corrido de este año se han presentado siete, para un saldo de 30 muertos. Sin embargo, las cifras distan del informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; pues ellos reportaron 36 masacres con 133 muertes en 2019; después de que en 2017 se presentaran solo 11.

Lo que opinan los panelistas

Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y experto en seguridad, explicó que son varios los motivos por los cuales se están presentando hechos violentos como la masacre en Cali, entre estos está un reacomodo de las organizaciones criminales, con un aspecto específico y es que en algunos casos se da con el fin de tener control de zonas urbanas. También señaló que durante la pandemia se perdió el norte desde las instituciones al no tener una hoja de ruta clara en materia de política pública en seguridad y defensa.

Sobre la foto publicada por el expresidente Uribe con su número como preso, dijo que este se equivoca al representar esta foto con tintes políticos; por lo que cree que el trino puede enviar un mensaje desinstitucionalizador. En cuanto al resultado de la encuesta sobre el caso el expresidente, dijo que muestra que este país es diferente ante la vinculación de los jóvenes y nuevas fuerzas a la política.

Miguel Uribe, exsecretario de Gobierno y excandidato a la alcaldía de Bogotá, comentó que más allá de que la seguridad sea un tema de fuerza pública, es necesaria la fuerza social para evitar que jóvenes sean víctimas de masacres. También cree que implementación de los PDET son importantes, “ya que uno de los principales motivos de la violencia es la falta de oportunidades”. Además, apuntó que la implementación de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana en las zonas rurales sería un avance como articulación del Estado.

Frente a la publicación del expresidente Uribe, dijo que él puede legítimamente hacerlo y que este acto responde a un desenlace político que tiene a llamar la atención, sobre el hecho, según el excandidato de querer mostrar transparencia. En cuanto a la encuesta de Datexco, dijo que hay correlación entre la gente de acuerdo con la detención del expresidente y la imagen desfavorable que este tiene; pero que por ejemplo llama la atención que el 47 por ciento esté de acuerdo con la constituyente.

Angélica Lozano, senadora por la Alianza Verde, señaló que la coyuntura y los hechos de violencia en contra de menores de edad, nos pone en una situación crítica, la cual impone desafíos en apoyo eficaz para niños, niñas y adolescentes. También sostuvo que es necesaria la inversión social y justicia con una política integral, la cual, por ejemplo, comprenda la implementación de PDET con el fin de restaurar las zonas más afectadas durante el conflicto.

En cuanto al pesimismo que se refleja en las encuestas mencionadas, dijo que lo que hoy se vive es un coctel de desesperanza, en la que hay tensiones por lo económico, lo social, lo político en medio de un panorama público muy complejo en el que ya se empiezan a ver las realidades que deja la crisis de la pandemia y que va mostrando las angustias que tiene la ciudanía.

Camilo Granada, experto en comunicaciones, consultor y columnista, planteó que la situación es terrible y que preocupa el involucramiento de menores en estos hechos como víctimas; pues piensa que es probable la relación con reclutamiento forzado a menores de edad por parte de ilegales y también considera que guarda un vínculo con la realidad de muchos jóvenes que hoy están desesperanzaos por la pandemia. Señaló que hay unos problemas de inteligencia militar y de foco de política pública que es fundamental; pues pone como ejemplo que el gobierno se centra en reducir hectáreas de cultivo de coca, pero que no hay grandes noticias sobre incautaciones; por lo que cree que debe haber mayor concentración en los eslabones más peligrosos.

En cuanto a las encuestas analizadas, sostuvo que las instituciones tienen una muy mala imagen, por lo que considera que recuperar esa confianza ciudadana no es fácil; pero que al mismo tiempo le sorprende que en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, se refleja que el optimismo de la gente para cuando pase la pandemia es del 72 por ciento “hay una rabia en las instituciones, pero al mismo tiempo un positivismo de los colombianos frente al futuro”, concluyó.